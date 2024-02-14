В Петербурге задержали 18-летнего злоумышленника, обманувшего песионерку в Ленобласти

Ранним утром минувшего воскресенья, 11 февраля 2024 года около 07 часов 45 минут к полицейским поступило сообщение от 71-летней женщины из города Никольское Тосненского района Ленинградской области. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что накануне, в период с 20.00 до 20.40 ей на домашний телефон позвонил неизвестный. Голос в трубке под предлогом не привлечения к ответственности ее дочери, якобы, ставшей виновником ДТП, убедил передать курьеру деньги.

В тот же день пожилая женщина возле подъезда дома по Лесной улице в городе Никольское положила пакет с 100 тысячами рублей в такси, после чего злоумышленник на автомобиле скрылся с места происшествия.

По данному факту следователи возбудилил уголовное дело по части 2 статьи159 УК РФ (мошенничество).

Вчера утром, 13 февраля 2024 года около 06 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий полицейские в квартире дома 11 корпус 1 по улице Латышских Стрелков по подозрению в совершении указанного преступления задержали 18-летнего злоумышленника.

Задержанного дополнительно изобличили в совершении аналогичного преступления в отношении 69-летней петербурженки с 10-й Красноармейской улицы 12 февраля 2024 года.

Тогда введенная в заблуждение женщина передала злоумышленнику 29 839 тысяч рублей во дворе своего дома.

Подозреваемого пеместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.