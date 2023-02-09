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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержали мошенников, обманувших пенсионерок

В Приморском районе задержали мошенников, обманувших пенсионерок

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района задержали мошенников, обманувших пенсионерок

24 января 2023 года в 35 отдел полиции Приморского района обратилась пенсионерка, 1946 года рождения, с заявлением о том, что днем ранее ей позвонил неизвестный и сообщил что её сын попал в ДТП и срочно нужны деньги. Женщина передала курьеру 200 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера возле дома 42 по проспекту профессора Попова сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий мужчина, 2002 года рождения.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Аналогичное преступление было совершено 3 февраля 2023 года в отношении пенсионерки, 1940 года рождения, которая сообщила, что в период со 2 по 3 февраля ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что её внучка попала в ДТП, и чтобы избежать уголовного наказания необходимы денежные средства. Женщина передала курьеру 40 000 рублей и 4 400 евро.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчерра вечером около 18 часов 00 минут возле дома 4 корпус 3 по улице Маршала Новикова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан неработающий мужчина, 2002 года рождения. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
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