В Красносельском районе женщина пырнула ножом своего мужа

Ночью 3 марта 2024 года к полицейским Красносельского района Петербурга из медучреждения поступила телефонограмма о госпитализации в тяжелом состоянии 46-летнего неработающего мужчины из квартиры дома 50 по улице Маршала Захарова, с колото-резаным ранением живота.

Вскоре полицейскими была задержана 49-летняя супруга потерпевшего. Полицейские выяснили, что в ходе бытового конфликта она ударила ножом своего мужа.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Женщину поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.