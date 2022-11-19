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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино женщина убила мужа шваброй

В Колпино женщина убила мужа шваброй

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские Колпинского района задержали женщину, убившую мужа шваброй

17 ноября около 05 часов 30 минут в городе Колпино в квартире дома 44 по улице Павловская был обнаружен труп 50-летнего мужчины.

Установлено, что мужчина погиб от удара по голове.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Вчера по подозрению в убийстве супруга задержана 48-летняя супруга погибшего, которая в ходе ссоры руками и шваброй нанесла смертельные удары по голове своему мужу.
Подозреваемую задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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