В Колпино женщина убила мужа шваброй

17 ноября около 05 часов 30 минут в городе Колпино в квартире дома 44 по улице Павловская был обнаружен труп 50-летнего мужчины.

Установлено, что мужчина погиб от удара по голове.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Вчера по подозрению в убийстве супруга задержана 48-летняя супруга погибшего, которая в ходе ссоры руками и шваброй нанесла смертельные удары по голове своему мужу.

Подозреваемую задержали на основании статьи 91 УПК РФ.