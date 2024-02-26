Накануне, 25 февраля 2024 года около 03 часов 30 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним из медучреждения для больных туберкулезом в тяжелом состоянии с ножевым ранением доставили 51-летнего пациента, жителя Приозерского района.
Полицейские установили, что пострадавшему получил ранение в ходе конфликта, возникшего у него после совместного распития в палате алкогольных напитков с 38-летней ранее неоднократно судимой пациенткой того же учреждения.
По данному факту возбуждено уголовное дело части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
В Ленобласти алкогольные посиделки пациентов спецбольницы закончились поножовщиной
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Опубликовал: Anton78
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В Ленобласти полицейские задержали подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пациента спецбольницы
Накануне, 25 февраля 2024 года около 03 часов 30 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним из медучреждения для больных туберкулезом в тяжелом состоянии с ножевым ранением доставили 51-летнего пациента, жителя Приозерского района.
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