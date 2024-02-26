В Ленобласти алкогольные посиделки пациентов спецбольницы закончились поножовщиной

Накануне, 25 февраля 2024 года около 03 часов 30 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним из медучреждения для больных туберкулезом в тяжелом состоянии с ножевым ранением доставили 51-летнего пациента, жителя Приозерского района.

Полицейские установили, что пострадавшему получил ранение в ходе конфликта, возникшего у него после совместного распития в палате алкогольных напитков с 38-летней ранее неоднократно судимой пациенткой того же учреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.