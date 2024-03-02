В Петербурге в гараже на Камышовой улице мужчина выстрелил себе в голову

Накануне ночью, 1 марта 2024 года в полночь к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация об огнестрельном ранении мужчины в гаражном кооперативе возле дома 27 по улице Камышовой.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в гараже в ходе распития спиртных напитков 54-летний мужчина выстрелил себе в голову.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили пистолет, два предмета, внешне схожих с гранатами, и две коробки с патронами.

Установлено, что пострадавший является владельцем оружия, из которого произвел выстрел, принадлежность изъятых в гараже боеприпасов устанавливается.

Изъятое направили на экспертизу.

Потерпевшего госпитализировали.

Полицейские проводяг проверку.