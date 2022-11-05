В Невском районе мужчина выстрелил в голову соседа

Накануне вечером к полицейским Невского района Петебурга поступило сообщение от женщины об огнестрельном ранении ее супруга на улице Ольминского.

Прибыв на место наряд полиции обнаружил 44-летнего мужчину, который пояснил, что в ходе конфликта, в парадной дома в него 2 раза в голову выстрелил сосед.

В своей квартире дома 8 по улице Ольминского задержан 36-летний мужчина. У него изъят травматический пистолет «МР 79-9ТМ».

Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.