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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе мужчина выстрелил в голову соседа

В Невском районе мужчина выстрелил в голову соседа

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего в соседа на улице Ольминского

Накануне вечером к полицейским Невского района Петебурга поступило сообщение от женщины об огнестрельном ранении ее супруга на улице Ольминского.

Прибыв на место наряд полиции обнаружил 44-летнего мужчину, который пояснил, что в ходе конфликта, в парадной дома в него 2 раза в голову выстрелил сосед.

В своей квартире дома 8 по улице Ольминского задержан 36-летний мужчина. У него изъят травматический пистолет «МР 79-9ТМ».

Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район стрельба огнестрельное ранение травматика
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