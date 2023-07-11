У жительницы Луги в гараже нашли чужое авто и оружие с боеприпасами

Накануне вечером около 19 часов 15 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области позвонила 41-летняя жительница Луги, рассказавшая о странной находке.

По ее словам, некоторое время тому назад она потеряла ключи от гаража, расположенного в гаражном кооперативе на улице Гагарина в городе Луга, а теперь в нём стоит неизвестный ей автомобиль «Волга».

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что около 19 часов 10 минут заявительница, придя в гараж, где не была с апреля и решила навести порядок, обнаружила, что на гараже висит другой замок.

Замок был демонтирован, а в гараже - обнаружен не знакомый ей автомобиль «ГАЗ 3110».

Установлено, что автомобиль принадлежит 67-летнему жителю одной из северокавказских республик, проживающему по месту жительства. В розыске автомобиль не значится.

При осмотре машины, в багажнике, обнаружены и изъяты: охотничье ружьё ИЖ-58, патрон кал.7,62 мм, запал и боевая граната.

Изъятое направлено на экспертизу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.