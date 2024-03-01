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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга мужчина устроил стрельбу из охолощенного оружия

В центре Петербурга мужчина устроил стрельбу из охолощенного оружия

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Адмиралтейского района задержали подозреваемого в стрельбе из охолощенного оружия в центре Петербурга

Вчера утром, 29 февраля 2024 года около 09 часов 40 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 24 по Малой Морской улице неизвестный выстрелил в воздух из пистолета. 

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские по горячим следам задержали находившийся в состоянии опьянения 42-летнего москвича. 

В ходе обыска у задержанного был обнаружен и изъят охолощенный пистолет ТТ,  еще 2 единицы охолощенного оружия, а также белый порошок массой 1,95 грамма – кокаин. 

Изъятое оружие направили на экспертизу.

В отношении стрелка следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). 

Кроме того, задержанному вменяется статьей 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПУ РФ.

Источник: ГУ МВД
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