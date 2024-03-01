В центре Петербурга мужчина устроил стрельбу из охолощенного оружия

Вчера утром, 29 февраля 2024 года около 09 часов 40 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 24 по Малой Морской улице неизвестный выстрелил в воздух из пистолета.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские по горячим следам задержали находившийся в состоянии опьянения 42-летнего москвича.

В ходе обыска у задержанного был обнаружен и изъят охолощенный пистолет ТТ, еще 2 единицы охолощенного оружия, а также белый порошок массой 1,95 грамма – кокаин.

Изъятое оружие направили на экспертизу.

В отношении стрелка следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Кроме того, задержанному вменяется статьей 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПУ РФ.