В Приморском районе поймали поджигателя автомобиля

Накануне ночью, 27 февраля 2024 года около 03 часов 35 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о горящем возле дома 7 по Беговой улице автомобиле «Митсубиси Галант 2,4».

Полицейские на месте обнаружили частично выгоревшие автомобили «Мицубиси Галант» и «Санг Йонг».

Владелец "Мицубиси" оценил ущерб в 400 тысяч руб.

В этот же день полицейские возле дома 137 по улице Савушкина по подозрению в поджоге задержали 64-летнего пенсионера, который признался, что был знаком с хозяином автомобиля: тот снимал у него квартиру, и арендодатель заподозрил его в краже из квартиры денег. Решив отомстить, ночью, он взял канистру с керосином и поджег автомобиль.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Подозреваемого поместили в камеру в порядке ст. 91 УПК.