В Красном Селе задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Вечра ночью около 03 часов 15 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 32 по проспекту Красных Командиров в Красном Селе горит автомобиль.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что на территории частного дома горел автомобиль «Хонда Аккорд», принадлежащий 47-летнему местному жителю.

В результате возгорания у автомобиля выгорело подкапотное пространство, пострадавших нет.

В тот же день около 14 часов 25 минут возле дома 12 корпус 1 по Кингисеппскому шоссе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в причастности к этому преступлению задержан ранее судимый 54-летний петербуржец.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.