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Питерец.ру » Происшествия » В Красном Селе задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

В Красном Селе задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красносельского района задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Вечра ночью около 03 часов 15 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 32 по проспекту Красных Командиров в Красном Селе горит автомобиль.
Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что на территории частного дома горел автомобиль «Хонда Аккорд», принадлежащий 47-летнему местному жителю.
В результате возгорания у автомобиля выгорело подкапотное пространство, пострадавших нет.
В тот же день около 14 часов 25 минут возле дома 12 корпус 1 по Кингисеппскому шоссе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в причастности к этому преступлению задержан ранее судимый 54-летний петербуржец.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район поджог пожар автомобиль
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