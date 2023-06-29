В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Вчера ранним утром около 04 часов 50 минут в дежурную часть ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области от наряда патрульно-постовой службы полиции поступило сообщение о том, что возле дома 7 по улице Гагарина города Лодейное Поле горит автомобиль.

По прибытии на место происшествия опергруппой был обнаружен частично выгоревший автомобиль ВАЗ-21110.

Позже к полицейским с заявлением обратился сам владелец поврежденной машины, 71-летний пенсионер.

В этот же день около 19 часов 30 минут сотрудниками уголовного розыска возле дома 12 по улице Урицкого города Лодейное Поле по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.