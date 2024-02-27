ента новостей

10:27
В Петербурге мужчина инсценировал кражу собственной иномарки
10:20
В Ленобласти у дальнобойщика отобрали фуру
10:11
В Петербурге мужчина ограбил бывшую подругу
09:36
Заболеваемость сократилась
09:10
Какую работу хотят петербуржцы?
20:18
Премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна»
19:50
В Петербурге задержали вандала, осквернившего памятник "Медному всаднику"
18:34
Встреча с «Факелом» закончился для волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга поражением со счётом 1–3
18:12
Волейбольный клуб из Ленобласти «Динамо-ЛО» проиграл «Белогорью» 2–3 в 25-м туре Суперлиги
18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
17:07
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 54-летнего мужчину
16:24
Премьера спектакля «Пушкин. Дорожные истории»
16:09
В Госдуме выступили против закупки иностранных игрушек в детские сады
15:55
Петербургские кёрлингисты успешно выступили на международном турнире
14:30
Выставка испанского фотографа Гарсиа де Марины «Нюансы»
13:34
Жителя Ленобласти обвинили в педофилии
13:15
Депутаты ЗакС Петербурга побывали в зоне проведения СВО
13:10
Места дислокации в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости c 26 по 29 февраля
13:07
Премьер-министр и правительство Палестинской автономии ушли в отставку
09:50
В Приморском районе задержали закладчиков запрещенных веществ
09:44
В Ленобласти алкогольные посиделки пациентов спецбольницы закончились поножовщиной
09:35
О выборах продолжают рассказывать на дому
09:31
В Невском районе поймали уличного грабителя
09:08
Кто получает налоговый вычет?
08:27
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»
00:34
СКА на минорной ноте закончил регулярный чемпионат КХЛ, сенсационно проиграв команде, которую всегда обыгрывал – «Куньлунь Ред Стар»
13:37
В Петербурге задержали 58-летнюю курьера телефонных аферистов
00:27
Крушение надежд: петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено во втором матче серии плей-офф ВХЛ со счётом 1:7
12:48
В Новом Девяткино мужчина избил соседа топором
12:41
В Петербурге на Малой Митрофаньевской изъяли крупную партию наркотиков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина инсценировал кражу собственной иномарки

В Петербурге мужчина инсценировал кражу собственной иномарки

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Замдиректора коммерческой организации изобличен полицейскими в инсценировке кражи собственной иномарки

30 января 2024 года около 11 часов 20 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация от замдиректора коммерческой организации о хищении у него, в период с 20 по 30 января 2024 года автомобиля «Киа Спортейдж», который был припаркован возле дома 143 корпус 1 по улице Савушкина. Ущерб он оценил в 2 000 000 рублей.
Полицейские установили, что похищенный автомобиль был застрахован до июня 2024 года.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).
Вчера днем, 26 февраля 2024 года около 14 часов 00 минут в квартире дома 143 корп. 1 по улице Савушкина сотрудники полиции заявителя о краже задержали. Он сознался, что инсценировал хищение собственного автомобиля, а на деле же его автомобиль все это время находился возле дома, только на нем были установлены госзнаки с автомобиля аналогичной марки, принадлежащего его супруге.
Автомобиль изъяли в рамках уголовного дела.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).
В отношении 44-летнего автолюбителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район кража автомобиль
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-02-2024, 13:19
В Калининском районе задержали подозреваемого в хищении автомобиля
16-03-2023, 13:58
В Петербурге задержали автомошенника, который инсценировал хищение собственного автомобиля
30-01-2024, 12:32
В Ленобласти задержали подозреваемого в налете на табачный магазин
25-01-2024, 12:51
В центре Петербурга конфликт таксистов закончился стрельбой
1-02-2024, 11:13
В Колпино задержали 14-летнего подростка, ограбившего сверстника
14-02-2024, 12:44
В Петербурге задержан подозреваемый в краже денег с телефона пенсионера

Происшествия на дорогах

0
124
Вчера, 18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
0
119
Вчера, 17:07
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 54-летнего мужчину
0
108
Вчера, 08:27
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»
0
253
23-02-2024, 13:35
На Васильевском острове «Газель» насмерть сбила женщину
Наверх