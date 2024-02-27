В Петербурге мужчина инсценировал кражу собственной иномарки

30 января 2024 года около 11 часов 20 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация от замдиректора коммерческой организации о хищении у него, в период с 20 по 30 января 2024 года автомобиля «Киа Спортейдж», который был припаркован возле дома 143 корпус 1 по улице Савушкина. Ущерб он оценил в 2 000 000 рублей.

Полицейские установили, что похищенный автомобиль был застрахован до июня 2024 года.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера днем, 26 февраля 2024 года около 14 часов 00 минут в квартире дома 143 корп. 1 по улице Савушкина сотрудники полиции заявителя о краже задержали. Он сознался, что инсценировал хищение собственного автомобиля, а на деле же его автомобиль все это время находился возле дома, только на нем были установлены госзнаки с автомобиля аналогичной марки, принадлежащего его супруге.

Автомобиль изъяли в рамках уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

В отношении 44-летнего автолюбителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.