В Приморском районе задержали закладчиков запрещенных веществ

Поздним вечером 24 февраля 2024 года, около 23 часов 35 минут сотрудники патрульно-постовой службы полиции возле дома 22 по Школьной улице заметили девушку, которая положила сверток возле вентиляционной решетки фундамента дома, а затем сфотографировала его на мобильный телефон. Те же действия девушка проделала возле ограждения подвала соседнего дома. Там же ее ждал молодой человек.

Полицейские задержали обоих и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Задержанных доставили в отдел полиции, где была установлена их личность. Ими оказались 18-летняя студентка политехнического колледжа и ее сожитель, 26-летний неработающий уроженец Татарстана.

Сотрудниками полиции были изъяты заложенные свертки, в каждом их которых, согласно проведенной экспертизе, находилась доза синтетического психостимулятора.

25 февраля 2024 года следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.