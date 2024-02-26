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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержали закладчиков запрещенных веществ

В Приморском районе задержали закладчиков запрещенных веществ

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66
Опубликовал: Anton78
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Полиция Петербурга задержала сожителей-закладчиков запрещенных веществ

Поздним вечером 24 февраля 2024 года, около 23 часов 35 минут сотрудники патрульно-постовой службы полиции возле дома 22 по Школьной улице заметили девушку, которая положила сверток возле вентиляционной решетки фундамента дома, а затем сфотографировала его на мобильный телефон. Те же действия девушка проделала возле ограждения подвала соседнего дома. Там же ее ждал молодой человек.
Полицейские задержали обоих и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Задержанных доставили в отдел полиции, где была установлена их личность. Ими оказались 18-летняя студентка политехнического колледжа и ее сожитель, 26-летний неработающий уроженец Татарстана.
Сотрудниками полиции были изъяты заложенные свертки, в каждом их которых, согласно проведенной экспертизе, находилась доза синтетического психостимулятора.
25 февраля 2024 года следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район наркотики
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