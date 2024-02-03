В Приморском районе задержали подозреваемого в грабеже на аллее Поликарпова

Поздним вечером минувшего четверга, 01 февраля около 22 часов 35 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 8 по аллее Поликарпова местный житель подвергся нападению со стороны малознакомого ему человека.

Полицейские установили, что около 22 часов 00 минут на лестничной клетке между 7 и 8 этажами второй парадной дома 8 корпус 1 по аллее Поликарпова, малознакомый, напав на жильца одной из квартир, отобрал у него мобильный телефон «Самсунг Гелакси А10» и скрылся.

Вчера днем, 02 февраля 2024 года около 15 часов 00 минут возле дома 8 корпус 1 по аллее Поликарпова сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали 44-летнего неработающего местного жителя.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.

Похищенное изъято.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.