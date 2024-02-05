Во Фрунзенском районе задержали мигранта с 30 свертками «синтетики»

В минувшую субботу 3 февраля около 15 часов сотрудники патрульно-постовой службы Фрунзенского района возле дома 40 по Воронежской улице задержали неработающего 32-летнего гражданина одного из государств Средней Азии, находившегося в общественном месте в состоянии опьянения.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции, где в ходе личного досмотра у него изъяли 31 сверток из полимерного материала с синтетическим наркотиком общим весом 65 граммов.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.