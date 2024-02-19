Вчера утром, 18 февраля 2024 года около 06 часов 45 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что за медицинской помощью с ушибами, в удовлетворительном состоянии, обратился 16-летний юноша, которого, с его слов, избили в доме 17 корпус 1 по улице Латышских стрелков.
Полицейские установили, что накануне вечером, около 22 часов, сосед по парадной, в ходе внезапно возникшего конфликта на почве замечаний о громкой музыке, нанес удар кулаком в область лица подростку, после чего распылил перцовый баллончик и ушел в неизвестном направлении.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.
В Петербурге избили 16-летнего подростка и брызнули в лицо из перцового баллончика
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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента с подростком в подъезде дома по улице Латышских стрелков
Вчера утром, 18 февраля 2024 года около 06 часов 45 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что за медицинской помощью с ушибами, в удовлетворительном состоянии, обратился 16-летний юноша, которого, с его слов, избили в доме 17 корпус 1 по улице Латышских стрелков.
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