В Ленобласти предотвратили теракт на газораспределительной станции

В Ленинградской области сотрудники ФСБ предотвратили диверсионно-террористический акт на территории газораспределительной станции, сообщили в ЦОС ФСБ. Диверсант собирался устроить взрыв по заданию Службы безопасности Украины.

Рядом с газораспределительной станцией заметили подозрительного мужчину, об этом оперативно сообщили в экстренные службы. Своевременные и скоординированные действия позволили задержать преступника.

"Им оказался иностранный гражданин, украинец по национальности. У него изъято и обезврежено пять СВУ, готовых к применению, которые он пытался заложить на трубопроводном узле", – проинформировали в ФСБ.

Следователями Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (Диверсия) и 222.1 УК РФ (Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств).