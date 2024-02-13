ента новостей

14:44
В Ленобласти предотвратили теракт на газораспределительной станции
13:52
В Ленобласти мужчина на глазах у детей расправился с попугаем
12:35
В Петербурге пассажиры такси ограбили водителя
12:25
В Петербурге задержали поджигателя детских колясок
12:21
Искусственный интеллект начали применять для подделки документов
12:18
Черный список блогеров появится в России
09:54
Появится новый коттеджный поселок
08:54
Продолжаем укреплять связи с Африкой
00:35
«СКА-Нева» преподнесла сенсацию, крупно обыграв лидера чемпионата ВХЛ в Тюмени «Рубин» со счётом 4:1
00:20
«Югра» победила петербургское хоккейное «Динамо» со счётом 6:3, дубли сделали Авраменко и Швырёв
00:03
В центре Петербурга произошло массовое ДТП
23:32
Волейбольный «Зенит» проиграл белорусскому «Шахтёру», хотя Владислав Бабкевич набрал 26 очков
18:56
Выставка «Структуры»
18:52
Выставка «Итоги»
16:48
Единороссы организовали в Петербурге мастер-классы по плетению маскировочных сетей
15:43
В Петербурге наградили волонтеров за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
15:28
В Ленобласти водитель «Киа Рио» погиб при столкновении с фургоном «Хендай»
14:28
Места дислокации в Петербурге передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 12 по 18 февраля
11:28
Полицейскими Петербурга задержан в Челябинске подозреваемый в 70 кибермошенничествах
11:24
В Ленобласти застолье двух бизнесменов обернулось поджогом дома и повреждением автомобиля
10:57
В центре Петербурге задержан житель Свердловской области за обман пенсионерки
10:51
На проспекте Энергетиков иномарка сбила шестиклассницу
10:46
На проспекте Ветеранов иномарка сбила девятиклассника
10:41
Пенсионерка с Болотной улицы отдала мошенникам 3 млн рублей и 2 тысячи долларов
10:33
В Красносельском районе пассажир рейсового автобуса избил водителя
10:26
ИТ-ипотеку продлят в РФ
09:41
СПб снова в лидерах по уровню жизни
09:22
В Петербурге задержали поджигателей покрышек у квартиры на Лиговском проспекте
09:04
Запустят свою «Икею»
00:38
Баскетбольный «Зенит» разгромил «Локомотив-Кубань» с разницей в 39 очков, у Тома Эртеля – дабл-дабл
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти предотвратили теракт на газораспределительной станции

В Ленобласти предотвратили теракт на газораспределительной станции

0
14
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
РЕН ТВ
ФСБ предотвратила диверсионно-террористический акт на территории газораспределительной станции в Ленинградской области

В Ленинградской области сотрудники ФСБ предотвратили диверсионно-террористический акт на территории газораспределительной станции, сообщили в ЦОС ФСБ. Диверсант собирался устроить взрыв по заданию Службы безопасности Украины.

Рядом с газораспределительной станцией заметили подозрительного мужчину, об этом оперативно сообщили в экстренные службы. Своевременные и скоординированные действия позволили задержать преступника.

"Им оказался иностранный гражданин, украинец по национальности. У него изъято и обезврежено пять СВУ, готовых к применению, которые он пытался заложить на трубопроводном узле", – проинформировали в ФСБ.

Следователями Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (Диверсия) и 222.1 УК РФ (Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Источник: РЕН ТВ
Все по теме: Ленобласть видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-04-2021, 11:40
В Петербурге задержали жителя Пскова с килограммом амфетамина
19-11-2022, 16:12
В Ленобласти пожар на территории газозаправочной станции
22-04-2013, 10:40
Пожилой мужчина задержан за ложное сообщение о готовящемся теракте в сберкассе
7-02-2021, 13:12
В Петербурге женщина "заминировала" отдел полиции
9-02-2021, 11:43
В Петербурге сегодня утром «заминировали» метрополитен
21-03-2022, 14:06
В Ленобласти электричка сбила девушку

Происшествия на дорогах

0
139
Сегодня, 00:03
В центре Петербурга произошло массовое ДТП
0
126
Вчера, 15:28
В Ленобласти водитель «Киа Рио» погиб при столкновении с фургоном «Хендай»
0
129
Вчера, 10:51
На проспекте Энергетиков иномарка сбила шестиклассницу
0
136
Вчера, 10:46
На проспекте Ветеранов иномарка сбила девятиклассника
Наверх