В Ленобласти пожар на территории газозаправочной станции

По предварительной информации, возгорание произошло в четвертом часу дня рядом с Дорогой Жизни после въезда на территорию Всеволожска, в поле рядом с гипермаркетом "Лента". В этом месте проходит газо и нефтепроводы.

В ГУ МЧС России по Ленобласти 47news сообщили, что звонки в экстренные службы начали поступать около 15 часов 30 минут дня 19 ноября и приходят до сих пор. Пожарные подразделения выехали на Рябовское шоссе. По одной из предварительных версий, возгорание произошло на автомобильной газозаправочной станции. Информация о произошедшем уточняется.