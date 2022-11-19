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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пожар на территории газозаправочной станции

В Ленобласти пожар на территории газозаправочной станции

0
27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Под Всеволожском из земли вырвался огромный столб пламени

По предварительной информации, возгорание произошло в четвертом часу дня рядом с Дорогой Жизни после въезда на территорию Всеволожска, в поле рядом с гипермаркетом "Лента". В этом месте проходит газо и нефтепроводы.

В ГУ МЧС России по Ленобласти 47news сообщили, что звонки в экстренные службы начали поступать около 15 часов 30 минут дня 19 ноября и приходят до сих пор. Пожарные подразделения выехали на Рябовское шоссе. По одной из предварительных версий, возгорание произошло на автомобильной газозаправочной станции. Информация о произошедшем уточняется.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пожар
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