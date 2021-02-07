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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге женщина "заминировала" отдел полиции

В Петербурге женщина "заминировала" отдел полиции

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В Петербурге полицейские задержали подозреваемую в ложном сообщении о минировании

В минувшую пятницу, на телефон экстренной службы «112» поступило сообщение, в котором говорилось, что в отделе полиции на Беговой улице заложена бомба. Прибывшие место сотрудники полиции осмотрели здание и прилегающую территорию, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полночь полицейские у дома №25 на улице Оптиков задержали 43-летнюю подозреваемую. Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту о в ложном сообщении об заминировании возбуждено уголовное дело.

Источник: NewsNW.ru
Все по теме: сообщение о заминировании
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