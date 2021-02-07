В Петербурге женщина "заминировала" отдел полиции

В минувшую пятницу, на телефон экстренной службы «112» поступило сообщение, в котором говорилось, что в отделе полиции на Беговой улице заложена бомба. Прибывшие место сотрудники полиции осмотрели здание и прилегающую территорию, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полночь полицейские у дома №25 на улице Оптиков задержали 43-летнюю подозреваемую. Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту о в ложном сообщении об заминировании возбуждено уголовное дело.