В Петербурге сегодня утром «заминировали» метрополитен

Петербургская полиция дважды за минувшие сутки обследовала транспортные и дорожные объекты из-за угрозы взрывов. Ранним утром проверке подверглась городская подземка, а поздним вечером — крупная магистраль.

8 февраля, около семи утра в экстренные службы поступило смс-сообщение, в котором по-английски было написано: «Бомба на станции метро».

Подключившиеся к проверке полицейские установили, что номер телефона, с которого поступила информация, принадлежит 65-летнему гражданину Люксембурга, проживающему на улице Щербакова в Петербурге. Однако дверь квартиры по указанному адресу никто не открыл. Владелец жилплощади устанавливается. Проводится проверка.

Взрывотехники, которые всё это время обследовали все станции городской подземки, ничего опасного на территории не нашли, эвакуация не проводилась.

Вечером того же дня в дежурную часть УМВД по Гатчинскому району Ленобласти поступил новый звонок о предстоящем взрыве. Неизвестная женщина заявила, что готовится теракт на Ленинском проспекте в Петербурге. Точные дату, время и место она не назвала. Специалисты осмотрели места массового скопления граждан, но не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.