В Ленобласти электричка сбила девушку

Вчера вечером около 23 часов, рядом с железнодорожной станцией Бернгардовка, во Всеволожском районе Ленинградской области электричка сбила девушку. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. На вид ей примерно пятнадцать лет. Обстоятельства и личность устанавливаются.

На место прибыли сотрудники УТ МВД на транспорте и транспортного Следственного комитета. Прокомментировать обстоятельства в пресс-службе СК не смогли, сославшись на занятость.

В ОЖД сообщили, что наезд произошел на 13 километре перегоне "Мельничный ручей - Ржевка". В ведомстве вновь обращают внимание на то, что железная дорога является объектом повышенной опасности.