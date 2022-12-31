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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти сотрудники ДПС применяли табельное оружие для задержания водителя-нарушителя

В Ленобласти сотрудники ДПС применяли табельное оружие для задержания водителя-нарушителя

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Опубликовал: Anton78
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В Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции применяли табельное оружие для задержания водителя-нарушителя

Вчера поздним вечером около 22 часов 10  минут на улице Промышленной, в поселке Русско-Высоцкое, нарядом ДПС была предпринята попытка остановки автомобиля «Лада Гранта». На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, водитель автомобиля не реагировал и продолжал движение, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

Инспектором было принято решение о применении  оружия для остановки нарушителя, после чего он произвел 1 предупредительный выстрел вверх и несколько выстрелов по колесам автомобиля нарушителя.

Нарушитель был остановлен.  За рулем в состоянии алкогольного опьянения находился гражданин одной из стран Закавказья, 1986г.

Нарушитель доставлен в отдел полиции, в отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 12.6, ч. 1 ст. 12.12, ч. 4 ст. 12.15, ч. 2 ст. 12.37, ч. 1 ст. 12.8, и ст. 19.3 КоАП РФ.

Источник: ГУ МВД
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