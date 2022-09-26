В Ленобласти остановить машину под управлением нетрезвого водителя удалось после выстрела в воздух

В Бокситогорском районе Ленинградской области на автодороге "Вологда – Новая Ладога" между поселком Подборье и Заборье наряд ДПС при патрулировании обратил внимание на автомобиль ВАЗ, двигавшийся с нарушением ПДД.

Сотрудники полиции предприняли попытку остановить нарушителя, однако тот проигнорировал требования автоинспекторов, увеличил скорость и попытался скрыться. Началось преследование, водитель игнорировал неоднократные требования об остановке.

Тогда было принято решение применить табельное оружие. Автоинспектор предупредил водителя об этом и произвёл выстрел в воздух. Этого хватило, чтобы злоумышленник остановил транспортное средство. За рулём машины находился 18-летний местный житель, у которого имелись внешние признаки опьянения. Результаты освидетельствования подтвердили наличие у него в выдыхаемом воздухе 0,697 мг/л алкоголя.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8 и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. В результате применения оружия пострадавших нет.