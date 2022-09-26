ента новостей

16:57
Депутаты в Петербурге поддержали идею урегулировать порядок выступлений уличных музыкантов и артистов
16:44
В Ленобласти остановить машину под управлением нетрезвого водителя удалось после выстрела в воздух
16:37
Праздник «Путь от конки до трамвая», приуроченный к 115-летию петербургского трамвая
15:51
Парламент Петербурга планирует приступить к корректировке бюджета 2022 года
15:49
Новому командующему Северо-Западным округом Росгвардии вручили личный штандарт
14:27
В Приозерске ограбили круглосуточный магазин "21 век"
14:25
Обрушившийся на Филиппины тайфун Нору унес жизни пятерых человек
14:21
В Гонконге судят 90-летнего кардинала из-за фонда протеста
14:20
В Петербурге подросток ножом в шею девочку и выпрыгнул в окно
14:19
Мундеп Фаттуш: Смольный апеллирует непонятными цифрами в вопросе увеличения зарплат
13:47
В Ленобласти пожилая пациентка больницы выпрыгнула в окно
13:14
Комиссия по градостроительству утвердила состав Общественного штаба по реновации
13:11
В Никольском задержан подозреваемый в угоне автомобиля
13:04
Задержан 20-летний юноша за обман пенсионерок
12:53
В Невском районе ДТП с участием двух автомобилей закончилось разбойным нападением
10:41
Тарифы ЖКХ опять повысят
10:06
Как уснуть за 5 минут
09:33
В Ленобласти "ВАЗ-2111" столкнулась с грузовым "Volvo"
09:24
Задержан подозреваемый пытавшийся сжечь военкомат в Ломоносове
09:12
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей
09:08
Как избавиться от тревоги на фоне новостей
18:23
Московскому «Динамо» удалось прервать победную серию СКА, начавшуюся в 1-м туре
15:48
В Петербурге задержаны два мужчины за стрельбу на Пейзажной улице
14:23
В Ленобласти "ВАЗ" врезался в столб и перевернулся, погиб водитель
14:19
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и врезалась в камень. Погиб пассажир
12:47
Филиппины в опасности из-за приближения супертайфуна Нору
12:35
Северная Корея запустила баллистическую ракету по водам у восточного побережья Корейского полуострова
12:28
Кубинцы примут решение об однополых браках на национальном референдуме
12:02
В Петербурге студент ЛЭТИ выбросился из окна
18:33
На трассе «Сортавала» иномарка врезалась в эвакуатор, погиб водитель легковушки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти остановить машину под управлением нетрезвого водителя удалось после выстрела в воздух

В Ленобласти остановить машину под управлением нетрезвого водителя удалось после выстрела в воздух

0
15
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
В Ленобласти остановить машину под управлением нетрезвого водителя удалось после выстрела в воздух

В Бокситогорском районе Ленинградской области на автодороге "Вологда – Новая Ладога" между поселком Подборье и Заборье наряд ДПС при патрулировании обратил внимание на автомобиль ВАЗ, двигавшийся с нарушением ПДД.
Сотрудники полиции предприняли попытку остановить нарушителя, однако тот проигнорировал требования автоинспекторов, увеличил скорость и попытался скрыться. Началось преследование, водитель игнорировал неоднократные требования об остановке.
Тогда было принято решение применить табельное оружие. Автоинспектор предупредил водителя об этом и произвёл выстрел в воздух. Этого хватило, чтобы злоумышленник остановил транспортное средство. За рулём машины находился 18-летний местный житель, у которого имелись внешние признаки опьянения. Результаты освидетельствования подтвердили наличие у него в выдыхаемом воздухе 0,697 мг/л алкоголя.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8 и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. В результате применения оружия пострадавших нет.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район стрельба табельное оружие автомобиль пьяный водитель видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-01-2022, 09:10
В Ленобласти полицейские задержали нарушителя, который игнорировал требования об остановке
8-02-2021, 19:21
В Петербурге сотрудники ДПС со стрельбой задержали двоих водителей-нарушителей
24-12-2020, 12:37
В Петербурге полицеские с погоней и стрельбой задерживали пьяного водителя
12-11-2020, 14:02
В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали пьяного водителя
26-10-2018, 11:51
В Ленобласти нарушителя ПДД задерживали со стрельбой
27-11-2017, 14:51
Сотрудники ГИБДД со стрельбой задержали пьяного водителя

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
61
Сегодня, 12:53
В Невском районе ДТП с участием двух автомобилей закончилось разбойным нападением
0
108
Сегодня, 09:33
В Ленобласти "ВАЗ-2111" столкнулась с грузовым "Volvo"
0
97
Сегодня, 09:12
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей
0
143
Вчера, 14:23
В Ленобласти "ВАЗ" врезался в столб и перевернулся, погиб водитель
Наверх