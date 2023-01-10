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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино полицейские приминили табельное оружие для остановки нарушителя ПДД

В Колпино полицейские приминили табельное оружие для остановки нарушителя ПДД

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Опубликовал: Anton78
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Автоинспекторы Санкт-Петербурга, применив табельное оружие, остановили машину нарушителя ПДД

В ночное время в Колпинском районе Петербурга на пересечении Пролетарской улицы и Заводского проспекта автоинспекторами была предпринята попытка остановки иномарки, водитель которой проехал на запрещающий сигнал светофора.

Однако управлявший транспортным средством гражданин не подчинился указаниям сотрудников полиции об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться. Он грубо нарушал ПДД, создавая опасность для других участников дорожного движения.

Нарядом ДПС было организовано преследование автомобиля нарушителя. В ходе погони стражи правопорядка неоднократно повторяли требование об остановке, но водитель не реагировал.

Тогда было принято решение применить табельное оружие. Автоинспектор после предупредительного выстрела стал стрелять по задним колёсам иномарки, в результате чего они были повреждены. Только тогда машина остановилась, а водитель был задержан.

Нарушителем оказался 28-летний мужчина. У него имелись признаки опьянения. Результаты освидетельствования показали наличие в выдыхаемом воздухе 0,766 мг/л алкоголя. Кроме того, установлено, что при себе у мужчины не было свидетельства о регистрации транспортного средства.

Задержанный доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 12.12, ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.3, ч. 1 ч., ч. 2 ст. 12.37, ч. 1 ст. 12.15, ст. 19.3 КоАП РФ. В результате применения оружия пострадавших нет.

Источник: ГУ МВД
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