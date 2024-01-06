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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали участника смертельной драки в баре на Просвещения

В Петербурге задержали участника смертельной драки в баре на Просвещения

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан участник конфликта в баре на Просвещения, завершившегося смертью одного из участников

Накануне ночью, 5 января 2024 года около 02 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что около двух часов ночи бригадой скорой помощи от дома 80 корпус 3 по проспекту Просвещения был доставлен 61-летний мужчина в тяжелом состоянии со следами побоев. Впоследствии пострадавший скончался.
Сотрудники полиции установили, что травмы им были получены в баре на проспекте Просвещения. На месте происшествия оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в причастности к этому преступлению, вечером 5 января он - ранее не судимый 41-летний житель Выборгского района Петербурга - был задержан возле дома 17 по улице Комсомола.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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