В Петербурге задержали участника смертельной драки в баре на Просвещения

Накануне ночью, 5 января 2024 года около 02 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что около двух часов ночи бригадой скорой помощи от дома 80 корпус 3 по проспекту Просвещения был доставлен 61-летний мужчина в тяжелом состоянии со следами побоев. Впоследствии пострадавший скончался.

Сотрудники полиции установили, что травмы им были получены в баре на проспекте Просвещения. На месте происшествия оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в причастности к этому преступлению, вечером 5 января он - ранее не судимый 41-летний житель Выборгского района Петербурга - был задержан возле дома 17 по улице Комсомола.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).