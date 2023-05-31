ента новостей

12:22
В Ленобласти задержан угонщик микроавтобуса «Соболь»
12:17
В Ленобласти мигрант ударил мужчину монтировкой по голове, разбил стекло машины и похитил сумку с деньгами
12:07
В Петербурге задержан мигрант забивший женщину насмерть
12:01
В Невском районе пьяна ссора возле магазина закончилась поножовщиной
11:48
В Петербурге задержали 16-летнего подозреваемого в разбое
11:41
В центре Петербурга пенсионер вложил в мошенников более 5,3 млн рублей
11:26
В Волхове школьник попал под колеса иномарки
11:18
В центре Петербурга пожилой охранник детского учреждения развращал 12-летнюю девочку
11:00
В деревне Буяницы сгорел частный деревянный дом
10:51
Госдума приняла закон о конфискации имущества у интернет-мошенников
10:47
Работы по замене деформационного шва на путепроводе в составе федеральной трассы Р-23 завершены досрочно
09:43
Северная Корея заявила о неудачном запуске спутника и планирует повторить попытку
09:31
Во Всеволожске произошел взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже
09:18
Волонтеры Победы сопроводят Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
21:46
В Ленобласти легковушка столкнулась с машиной скорой помощи
21:36
В Петербурге обновлены нормативы выкупа жилья для очередников
21:29
Председатель ЗакС Александр Бельский встретился со студентами СПбГУ
21:24
Обещания Александра Беглова о поставке новых вагонов метро к 320-летию Петербурга оказались пустыми
20:49
Российский теннисист Даниил Медведев провалился на «Роллан Гаррос», в первом же круге проиграв 172-й ракетке мира из Бразилии
20:15
Арсений Грицюк перешёл в СКА, а вот Игорь Ожиганов и Никита Гусев могут оказаться в московском «Динамо»
19:41
Депутат Госдумы Олег Нилов провёл заседание фракции «Справедливая Россия – За Правду» с участием министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова
18:25
Вечеринка «Морская»
16:49
В Ленобласти автомашина "Рено Сандеро" улетела в кювет, водитель погиб
16:27
Клуб «Вегас Голден Найтс» стал соперником «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского по финалу Кубка Стэнли – 2023
16:04
Петербургских школьников учат кибербезопасности
15:48
В 10 районах Петербурга обустроены безопасные нерегулируемые пешеходные переходы
14:24
Выставка «Каракули. Линии и эмоции»
13:28
В День защиты детей Крымский детский хоспис проведет благотворительный онлайн-аукцион
13:11
Сложная геометрическая игра: какой будет сцена «Алых парусов-2023»
12:26
Разводку моста через Свирь перенесли по просьбе судовладельца
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 16-летнего подозреваемого в разбое

В Петербурге задержали 16-летнего подозреваемого в разбое

0
31
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга задержали 16-летнего подозреваемого в разбое

25 мая 2023 года около 05 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга из городской больницы поступила телефонограмма о том, что около 01 часов 55 минут из квартиры дома 29 корпус 2 по проспекту Художников бригадой скорой помощи с различными травмами, в состоянии средней тяжести, госпитализирован 19-летний петербуржец.
Установлено что, 24 мая около 08 часов 00 минут возле дома 5 корпус 2 по Эриванской улице неизвестный, под угрозой ножа, применив физическую силу, отобрал у потерпевшего наушники «Аирподс», часы и 200 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
Вчера утром около 08 часов 30 минут возле дома 3 корпус 1 по Изборской улице, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в причастности к преступлению задержан 16-летний ученик 9 класса.
Задержанный состоит на учете в полиции, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-05-2023, 13:21
В Купчино задержан подозреваемый в разбое
4-05-2023, 12:40
В Невском районе задержали трех подростков за разбойное нападение на мужчину
18-05-2023, 11:14
В Выборгском районе задержали подозреваемого в уличном грабеже
29-04-2023, 11:29
В Московском районе задержали подозреваемого в избиении оппонента в ходе дорожного конфликта
3-02-2023, 12:23
В Петербурге задержан мужчина ударивший ножом оппонента возле бара
Вчера, 10:33
В Невском районе задержан подозреваемый в ночной поножовщине

Происшествия на дорогах

0
55
Сегодня, 11:26
В Волхове школьник попал под колеса иномарки
0
114
Вчера, 21:46
В Ленобласти легковушка столкнулась с машиной скорой помощи
0
103
Вчера, 16:49
В Ленобласти автомашина "Рено Сандеро" улетела в кювет, водитель погиб
0
111
Вчера, 09:23
В Калининском районе в ДТП постродал мотоциклист
Наверх