В Петербурге задержали 16-летнего подозреваемого в разбое

25 мая 2023 года около 05 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга из городской больницы поступила телефонограмма о том, что около 01 часов 55 минут из квартиры дома 29 корпус 2 по проспекту Художников бригадой скорой помощи с различными травмами, в состоянии средней тяжести, госпитализирован 19-летний петербуржец.

Установлено что, 24 мая около 08 часов 00 минут возле дома 5 корпус 2 по Эриванской улице неизвестный, под угрозой ножа, применив физическую силу, отобрал у потерпевшего наушники «Аирподс», часы и 200 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера утром около 08 часов 30 минут возле дома 3 корпус 1 по Изборской улице, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в причастности к преступлению задержан 16-летний ученик 9 класса.

Задержанный состоит на учете в полиции, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.