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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель иномарки скончался влетев в опору ЛЭП

В Ленобласти водитель иномарки скончался влетев в опору ЛЭП

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские устанавливают детали смертельного ДТП в Приозерском районе Ленобласти 

Накануне днем около 15 часов 40 минут на возле дома 10 по Железнодорожной улице, на железнодорожной станции Отрадное в Приозерском районе Ленинградской области 69-летний водитель,  управляя с автомобилем «Рено Сандеро», двигаясь в сторону трассы «СПб - Сортавала - Петрозоводск», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на опору ЛЭП. 

В результате ДТП мужчина скончался до приезда скорой помощи.

По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП
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