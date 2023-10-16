В Ленобласти водитель иномарки скончался влетев в опору ЛЭП

Накануне днем около 15 часов 40 минут на возле дома 10 по Железнодорожной улице, на железнодорожной станции Отрадное в Приозерском районе Ленинградской области 69-летний водитель, управляя с автомобилем «Рено Сандеро», двигаясь в сторону трассы «СПб - Сортавала - Петрозоводск», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на опору ЛЭП.

В результате ДТП мужчина скончался до приезда скорой помощи.

По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются детали происшествия.