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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП на трассе «Гатчина-Ополье» погиб водитель иномарки

В Ленобласти в ДТП на трассе «Гатчина-Ополье» погиб водитель иномарки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе Ленобласти

Накануне днем, 5 февраля 2024 года около 12 часов 00 минут на 17 километре дороги «Гатчина-Ополье» 56-летний водитель автомобиля «Хендай Аксент», гражданин одного из среднеазиатских государств, двигаясь от поселка Войсковицы в сторону поселка Кикерино, не справившись с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «УАЗ 390902» под управлением 60-летнего петербуржца.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Хендай Аксент» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По факту ДТП дорожная полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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