В Ленобласти в ДТП на трассе «Гатчина-Ополье» погиб водитель иномарки

Накануне днем, 5 февраля 2024 года около 12 часов 00 минут на 17 километре дороги «Гатчина-Ополье» 56-летний водитель автомобиля «Хендай Аксент», гражданин одного из среднеазиатских государств, двигаясь от поселка Войсковицы в сторону поселка Кикерино, не справившись с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «УАЗ 390902» под управлением 60-летнего петербуржца.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Хендай Аксент» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП дорожная полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.