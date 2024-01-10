В Ленобласти эвакуатор сбил двоих пешеходов

Сегодня, 10 января 2024 года около 11 часов 40 минут на 9 км дороги «Гатчина-Ополье» в Гатчинском районе Ленинградской области 34-летний водитель, управляя эвакуатором «Исузу» и двигаясь от поселка Борницы в сторону поселка Войсковицы, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух неустановленных пешеходов - мужчину и женщину.

В результате дорожного происшествия мужчина скончался на месте происшествия, а женщину в тяжёлом состоянии госпитализировали.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личности пострадавших.