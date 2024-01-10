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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти эвакуатор сбил двоих пешеходов

В Ленобласти эвакуатор сбил двоих пешеходов

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 9 километре автодороги «Гатчина-Ополье» в Ленобласти

Сегодня, 10 января 2024 года около 11 часов 40 минут на 9 км дороги «Гатчина-Ополье» в Гатчинском районе Ленинградской области 34-летний водитель, управляя эвакуатором «Исузу» и двигаясь от поселка Борницы в сторону поселка Войсковицы, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух неустановленных пешеходов - мужчину и женщину.
В результате дорожного происшествия мужчина скончался на месте происшествия, а женщину в тяжёлом состоянии госпитализировали.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личности пострадавших.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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