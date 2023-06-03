В Петербурге водитель «Мерседеса» погиб при столкновении с «Вольво»

Накануне днем около 15 часов 20 минут возле дома 3 по Челябинской улице, в Красногвардейском районе Петербурга 57-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес» и двигаясь от Рябовского шоссе в сторону Мурино, по не установленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Вольво», под управлением 66-летнего жителя Москвы.

В результате ДТП водитель «Мерседеса» от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Проводится проверка.

Устанавливаются детали происшествия.