В Петербурге задержан инициатор конфликта на парковке на Казанской площади

Сегодня к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о конфликте на парковке на Казанской площади.

Полицейскими было установлено, что конфликт возник еще 27 января между водителем «Тойоты» и 40-летним сотрудником организации, занимающейся фиксацией нарушений стоянки транспортных средств.

В ходе возникшего конфликта водитель иномарки, припаркованной с нарушениями, повел себя агрессивно и повредил автомобиль «Лада», на котором передвигался 40-летний работник организации, после чего скрылся.

Сотрудниками полиции была оперативно установлена личность хулигана. Им оказался 24-летний мужчина.

Сегодня его задержали и доставили в отдел полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Кроме этого, автомобиль хулигана поместили на спецстоянку с целью проверки подлинности номерных агрегатов.