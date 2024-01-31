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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан инициатор конфликта на парковке на Казанской площади

В Петербурге задержан инициатор конфликта на парковке на Казанской площади

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские оперативно задержали инициатора конфликта на парковке на Казанской площади

Сегодня к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о конфликте на парковке на Казанской площади.

Полицейскими было установлено, что конфликт возник еще 27 января между водителем «Тойоты» и 40-летним сотрудником организации, занимающейся фиксацией нарушений стоянки транспортных средств.

В ходе возникшего конфликта водитель иномарки, припаркованной с нарушениями, повел себя агрессивно и повредил автомобиль «Лада», на котором передвигался 40-летний работник организации, после чего скрылся.
Сотрудниками полиции была оперативно установлена личность хулигана. Им оказался 24-летний мужчина.

Сегодня его задержали и доставили в отдел полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Кроме этого, автомобиль хулигана поместили на спецстоянку с целью проверки подлинности номерных агрегатов.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район хулиганство
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