Во Фрунзенском районе задержали стрелка в дорожном конфликте

Поздним вечером минувшего воскресенья, 7 января около 23 часов 55 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о том, что во дворе дома 23 по Бухарестской улице, происходит конфликт между двумя автомобилистами.

Незамедлительно прибывшие на место полицейские задержали 27-летнего петербуржца.

Сотрудники полиции установили, что мужчина, управляя автомашиной «Фольксваген Джетта», около 23 часов 50 минут 7 января не смог разминуться с автомобилем «Киа Спортейдж» и, после возникшего конфликта, выстрелил из аэрозольного устройства «Удар» в сторону автомобиля оппонента. Последний после произошедшего уехал, не дождавшись полицейских.

Следователями по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Стрелка поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.