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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе задержали стрелка в дорожном конфликте

Во Фрунзенском районе задержали стрелка в дорожном конфликте

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали стрелка в дорожном конфликте во Фрунзенском районе Петербурга

Поздним вечером минувшего воскресенья, 7 января около 23 часов 55 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о том, что во дворе дома 23 по Бухарестской улице, происходит конфликт между двумя автомобилистами.
Незамедлительно прибывшие на место полицейские задержали 27-летнего петербуржца.
Сотрудники полиции установили, что мужчина, управляя автомашиной «Фольксваген Джетта», около 23 часов 50 минут 7 января не смог разминуться с автомобилем «Киа Спортейдж» и, после возникшего конфликта, выстрелил из аэрозольного устройства «Удар» в сторону автомобиля оппонента. Последний после произошедшего уехал, не дождавшись полицейских.
Следователями по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Стрелка поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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