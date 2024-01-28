В Петербурге задержали стрелка в дорожном конфликте

Накануне днем, 27 января около 15 часов 35 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация от 64-летнего мужчины о том, что на Ржевке, возле дома 9 по Зотовскому проспекту, пассажир автомобиля «Фольксваген» выстрелил ему в лицо из газового оружия, после чего сел в автомобиль и с места происшествия скрылся.

Полицейскими оперативно был обнаружен скрывшийся автомобиль в гаражах неподалеку от места происшествия, а его 35-летний водитель и 31-летний пассажир задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Сотрудниками полиции установлено, что конфликт между мужчинами начался из-за того, что водитель «Фольксвагена», проезжая мимо, обрызгал 64-летнего мужчину из лужи, тот, в свою очередь, решил разобраться с обидчиком.

Тогда в конфликт вмешался пассажир «Фольксвагена», применив аэрозольное устройство.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).