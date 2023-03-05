Накануне вечером около 16 часов 40 минут возле дома 28 по проспекту Наставников, 47-летний водитель, управляя автобусом «МАЗ», двигаясь по проспекту Наставников от проспекта Энтузиастов в сторону проспекта Косыгина, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в одежде темных тонов, без сопровождения взрослых, 10-летнего несовершеннолетнего пешехода, ученика 4 класса.
В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней тяжести госпитализирован.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.
В Петербурге школьник переходивший дорогу на «красный» попал под автобус
0
61
Опубликовал: Anton78
Фото:
PxHere
Полицейские Красногвардейского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал школьник
Накануне вечером около 16 часов 40 минут возле дома 28 по проспекту Наставников, 47-летний водитель, управляя автобусом «МАЗ», двигаясь по проспекту Наставников от проспекта Энтузиастов в сторону проспекта Косыгина, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в одежде темных тонов, без сопровождения взрослых, 10-летнего несовершеннолетнего пешехода, ученика 4 класса.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"