В Петербурге школьник переходивший дорогу на «красный» попал под автобус

Накануне вечером около 16 часов 40 минут возле дома 28 по проспекту Наставников, 47-летний водитель, управляя автобусом «МАЗ», двигаясь по проспекту Наставников от проспекта Энтузиастов в сторону проспекта Косыгина, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в одежде темных тонов, без сопровождения взрослых, 10-летнего несовершеннолетнего пешехода, ученика 4 класса.

В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней тяжести госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.