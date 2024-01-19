В Красногвардейском районе женщина на иномарке сбила школьника

Накануне днем, 18 января 2024 года около 15 часов 00 минут возле дома 37 по проспекту Энергетиков, в Красногвардейском районе Петербурга 64-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Форд Фьюжн» и двигаясь по дворовой территории, совершила наезд на ученика 4 класса школы, переходившего проезжую часть.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьника в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.