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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе женщина на иномарке сбила школьника

В Красногвардейском районе женщина на иномарке сбила школьника

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе, в котором пострадал ребенок

Накануне днем, 18 января 2024 года около 15 часов 00 минут возле дома 37 по проспекту Энергетиков, в Красногвардейском районе Петербурга 64-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Форд Фьюжн» и двигаясь по дворовой территории, совершила наезд на ученика 4 класса школы, переходившего проезжую часть.
В результате дорожно-транспортного происшествия школьника в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район ДТП пострадавший пешеход дети
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