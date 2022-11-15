В Красногвардейском районе автоледи на иномарке сбила 9-летнего школьника

Вчера вечером около 16 часов 45 минут возле дома 12 по улице Ленская, в Красногвардейском районе Петербурга 36-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай Крета», при совершении правого поворота, совершила наезд на 9-летнего ученика 2 класса, который переходил регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. Школьник в момент ДТП находился без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.