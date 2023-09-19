В Красногвардейском районе автоледи на иномарке сбила 7-летнего мальчика

Вчера утром около 07 часов 50 минут возле дома 70 по Муринской дороге 34-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», двигаясь по дворовой территории, совершила наезд на переходившего проезжую часть 7-летнего мальчика.

В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Находившаяся за рулем дама в 2022-2023 годах 39 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.