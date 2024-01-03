ента новостей

12:48
В Калининском районе конфликт в кафе закончился ударом мачете по голове
11:58
В Петербурге таксист отобрал у пассажира мобильный телефон
11:49
На Васильевском острове конфликт соседей по коммуналке закончился поножовщиной
14:50
В Выборгском районе ограбили салон сотовой связи
14:45
В Петербурге задержали двоих поджигателей покрышек
14:41
В ДТП на трассе "Петербург — Матокса" погибли два человека
21:05
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук добилась нового большого успеха, выиграв чемпионат мира по рапиду в Самарканде
13:31
В Невском районе в ДТП пострадал пассажир такси
12:32
На КАД «Форд Мондео» насмерть сбил мужчину, который вышел из «Фольксвагена»
12:28
В поселке Янино-1 ограбили аптеку
13:33
Полицейские ищут злоумышленников, устроивших поджоги автопокрышек в домах в Приморском и Московском районах города
13:19
Возрождая традиции: лицевое и золотное шитьё в галерее «Императорского общества поощрения художеств»
13:16
В Киришах пенсионерка продала две квартиры и перевела мошенникам более 15 млн ркублей
13:11
На Ленинском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девочку
11:31
В массовом ДТП с каршерингом и автомобилем ДПС пострадали три человека
11:23
Центробанк назвал популярные фразы мошенников
09:58
На пожаре в квартире на Васильевском острове погиб человек
09:42
В Курортном районе обокрали храм преподобного Серафима Саровского
18:56
Губернатор Петербурга поздравил ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством
16:17
Исторический парк "Россия - моя история" приглашает всех на новогодние праздничные концерты!
14:26
В Петербурге задержали подозреваемого в краже из Храма в Выборгском районе
13:38
В Пулково запущен еще один автобусный экспресс-маршрут
13:31
В Ленобласти автобусы и электрички на праздниках переходят на режим работы выходного дня
12:13
Задержан участник уличной драки с погибшим во Всеволожске
11:18
В Петербурге задержали квартирного вора за очередную кражу
10:52
В Кировском районе пенсионерка отдала телефонным аферистам более 11 млн рублей
10:45
В Красносельском районе задержали рецидивиста, обокравшего пенсионера в коммунальной квартире
10:02
Искусственный интеллект и дипфейки - новое оружие мошенников в сети
23:23
В Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 12 пассажиров и водитель автобуса
18:44
Полицейские задержали агрессивного мужчину, напавшего в Буграх на женщину и мужчину с ребенком
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге таксист отобрал у пассажира мобильный телефон

В Петербурге таксист отобрал у пассажира мобильный телефон

0
45
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Полицией приняты меры к задержанию таксиста, похитившего мобильный телефон у пассажира

Накануне ранним утром, 2 января 2024 года около 07 часов 03 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация от прохожей о том, что к ней на улице, возле дома 39 по Малой  Балканской  подошел мужчина и попросил сообщить в полицию о том что на него напал водитель такси - «Хендай Солярис», и похитил у него мобильный телефон.

Позднее к полицейским обратился сам пострадавший, 26-летний житель Петербурга, с заявлением о том, что в период с 04:00 до 05:00 утра в поселке Шушары водитель такси, угрожая ему предметом, похожим на нож, похитил у него мобильный телефон «Айфон 11», вытолкал его из автомобиля, и с места происшествия скрылся.

Сумма ущерба составила 20 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Все по теме: разбойное нападение такси Пушкинский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-10-2022, 14:40
В Колпино ограбили таксиста
25-07-2023, 12:55
Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на Лиговке
3-10-2022, 15:15
В центре Петербурга у мужчины отобрали мобильный телефон
30-04-2023, 14:09
В Курортном районе у таксиста отобрали мобильный телефон
4-03-2023, 12:30
В Петербурге мужчина в аптеке отобрал у женщины мобильный телефон и скрылся
14-06-2023, 11:08
В Кировском районе задержали подозреваемого в грабеже

Происшествия на дорогах

0
333
1-01-2024, 14:41
В ДТП на трассе "Петербург — Матокса" погибли два человека
0
981
30-12-2023, 13:31
В Невском районе в ДТП пострадал пассажир такси
0
622
30-12-2023, 12:32
На КАД «Форд Мондео» насмерть сбил мужчину, который вышел из «Фольксвагена»
0
357
29-12-2023, 13:11
На Ленинском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девочку
Наверх