В Петербурге таксист отобрал у пассажира мобильный телефон

Накануне ранним утром, 2 января 2024 года около 07 часов 03 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация от прохожей о том, что к ней на улице, возле дома 39 по Малой Балканской подошел мужчина и попросил сообщить в полицию о том что на него напал водитель такси - «Хендай Солярис», и похитил у него мобильный телефон.

Позднее к полицейским обратился сам пострадавший, 26-летний житель Петербурга, с заявлением о том, что в период с 04:00 до 05:00 утра в поселке Шушары водитель такси, угрожая ему предметом, похожим на нож, похитил у него мобильный телефон «Айфон 11», вытолкал его из автомобиля, и с места происшествия скрылся.

Сумма ущерба составила 20 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.