В Петербурге пенсионерка поверила в рассказ про ДТП и передала аферисту 500 тысяч рублей

Днем минувшего вторника около 15 часов 08 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 81-летней женщины, проживающей в доме 23 по улице Стародеревенская о том, что около 11 часов 00 минут ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее сын якобы попал в ДТП, и для решения вопроса необходимо передать денежные средства. Спустя полчаса к пенсионерке заявился курьер, которому она передала 500 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем около 14 часов 10 минут возле дома 27/29 по Маховой улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 35-летний мужчина.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.