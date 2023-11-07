ента новостей

16:22
Фестиваль «Достоевский VS Станиславский»
16:12
На КАД в районе развязки с Софийской улицей ограничат скоростной режим
16:00
СКА проиграл «Спартаку» 2:3, пропустив за секунду до сирены: в воротах петербургского клуба стоял лучший вратарь прошлого сезона КХЛ Никита Серебряков
15:35
В Петербурге зацепер упал с поезда и получил многочисленные травмы, второй доехал до станции в Ленобласти
14:13
В Красногвардейском районе после пожара в хозяйственной постройке обнаружены тела двух человек
14:05
В ТЮЗе стартует III Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О»
13:59
В Ленобласти задержали таксиста, обманувшего пенсионерку
13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
12:06
В Ленобласти задержали новгородца, подозреваемого в убийстве на стройке
11:48
Во Фрунзенском районе пенсионер перевел мошенникам более 3,9 млн рублей
10:53
На старом направлении трассы М-10 перекроют одну полосу в направлении Москвы
10:36
В Невском районе бывший пожарный зарезал собственного отца
10:19
В Ленобласти рецидивист приставал к девочке
10:09
На трассе «Скандинавия» перекроют одну полосу в направлении Выборга
20:20
ВХЛ: «СКА-Нева» разгромила альметьевский «Нефтяник» 5:1, а петербургское хоккейное «Динамо» обыграло «Барс» 2:1
20:00
Баскетбольный «Зенит» уступил УНИКСу с разницей в 10 очков: Хантер набрал 19 очков, Найт – 22
18:14
«Ленинградец» проиграл дома «Кубани» со счётом 0:1 и сполз на предпоследнее место в чемпионате ФНЛ
14:57
На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода
14:53
В Ленобласти в ходе конфликта в рейсовом автобусе, молодой человек выстрелил в 45-летнего пассажира
14:44
В Ленобласти изъяли крупную партию гашиша
14:40
В Неве затонул автомобиль с девушкой в салоне
14:36
В Московском районе группа подростков пыталась ограбить 12-летнего мальчика
01:25
Индийский шахматист Видит стал победителем «Большой Швейцарки ФИДЕ – 2023» на острове Мэн, в женском турнире первенствовала его соотечественница Рамешбабу Вайшали
20:14
«Ленинградка» по привычке обыграла «Енисей» и пробилась в полуфинал волейбольного Кубка России
15:31
В Петербурге задержали 35-летнюю женщину, обокравшую пенсионерку
14:14
В Петероградском районе мужчина взял кредит и перевел мошенникам около 8 млн рублей
01:26
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко после победы в 10-м туре над иранцем Магсудлу имеет отличные шансы выиграть «Большую Швейцарку ФИДЕ»: всё решит партия с Гири
00:32
Будничная победа «Зенита» в Калининграде над «Балтикой» - 2:0, голы забили Сергеев и Кассьерра
23:56
В матче с «Витязем» петербургский СКА отыгрался с 0:2 и выиграл по буллитам благодаря точному штрафному броску Гальченюка
15:46
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков одержал победу в 9-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» и набрал 5 очков, лидирует в турнире Андрей Есипенко – 6,5 очков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали таксиста, обманувшего пенсионерку

В Ленобласти задержали таксиста, обманувшего пенсионерку

0
55
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Волосовском районе Ленобласти задержан таксист, обманувший пенсионерку

Накануне вечером около 20 часов 00 минут к полицейским Волосовского района Ленобласти поступило сообщение о том, что пожилой женщине, проживающей в доме по Заречной улице в деревне Реполка, предположительно, звонят мошенники.
Около 20 часов 35 минут на месте происшествия сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 32-летнего водителя такси, жителя Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Позднее к полицейским поступило заявление от потерпевшей пенсионерки, в котором она рассказала, что, поверив в легенду о ДТП с пострадавшим, в котором, якобы, виновна ее дочь, возле своего дома передала курьеру 100 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волосовский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-10-2023, 12:53
В Горелово задержали злоумышленника, обманувшего пенсионерку в Калининском районе
11-07-2023, 10:54
В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого в изнасиловании
7-09-2022, 12:10
В Колпино задержали мужчину, обманувшего пенсионерку
17-02-2023, 12:11
В Тосно задержали злоумышленника, обманувшего пенсионерку
21-07-2023, 15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
9-12-2022, 14:04
В Ленобласти задержали 17-летнего подозреваемого в обмане пенсионерки

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
149
Вчера, 14:57
На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода
0
282
4-11-2023, 11:10
В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек
0
236
4-11-2023, 11:06
В Невском районе иномарка сбила на переходе ученицу 4 класса
Наверх