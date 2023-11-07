В Ленобласти задержали таксиста, обманувшего пенсионерку

Накануне вечером около 20 часов 00 минут к полицейским Волосовского района Ленобласти поступило сообщение о том, что пожилой женщине, проживающей в доме по Заречной улице в деревне Реполка, предположительно, звонят мошенники.

Около 20 часов 35 минут на месте происшествия сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 32-летнего водителя такси, жителя Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Позднее к полицейским поступило заявление от потерпевшей пенсионерки, в котором она рассказала, что, поверив в легенду о ДТП с пострадавшим, в котором, якобы, виновна ее дочь, возле своего дома передала курьеру 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.