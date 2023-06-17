В Петербурге задержали афериста, обманувшего пенсионерку по схеме «родственник попал в ДТП»

13 июня 2023 года около 18 часов 40 минут к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 84-летняя пенсионерка с заявлением о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП».

И передала курьеру деньги в сумме 200 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

15 июня 2023 года около 11 часов 20 минут возле дома 5 по улице Доблести опергруппой по подозрению в совершении данного преступления был задержан 31-летний петербуржец.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ