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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе на соревнованиях по вольной борьбе произошла поножовщина

В Красногвардейском районе на соревнованиях по вольной борьбе произошла поножовщина

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Опубликовал: Anton78
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Полиция оперативно задержала двух нападавших на охранников в спортивном комплексе в Красногвардейском районе

Сегодня 9 декабря 2023 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о том, что в спорткомплексе, расположенном в доме 47-А по улице Коммуны, где проходил второй день всероссийских соревнований "памяти В.Г. Радионова" во время проведения соревнований произошёл конфликт между двумя посетителями и охранниками.
В результате инцидента двоих охранников госпитализировали с ножевыми ранениями.
Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции задержали нападавших и доставили в отдел полиции.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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