В Красногвардейском районе на соревнованиях по вольной борьбе произошла поножовщина

Сегодня 9 декабря 2023 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о том, что в спорткомплексе, расположенном в доме 47-А по улице Коммуны, где проходил второй день всероссийских соревнований "памяти В.Г. Радионова" во время проведения соревнований произошёл конфликт между двумя посетителями и охранниками.

В результате инцидента двоих охранников госпитализировали с ножевыми ранениями.

Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции задержали нападавших и доставили в отдел полиции.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.