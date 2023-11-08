В Петербурге 13-летний подросток выстрелил в лицо однокласснице из арбалета

Сегодня к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о том, что в одной из школ, расположенной на 5-й линии Васильевского острова, бегает ученик с арбалетом.

На место оперативно прибыли полицейские, которые установили, что 13-летний подросток пришел в школу и принес с собой пластмассовый детский арбалет, три стрелы, и противогаз. После чего подбежал к своей сверстнице и выстрелил ей в лицо из арбалета.

Девочку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали с травмой глаза.

В настоящее время подростка передали психологам для оказания помощи.

Как установили полицейские, мальчик в школе характеризуется положительно, семья полная и на учете в полиции не состоит.

По данному факту полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.