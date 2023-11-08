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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 13-летний подросток выстрелил в лицо однокласснице из арбалета

В Петербурге 13-летний подросток выстрелил в лицо однокласснице из арбалета

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка обстоятельств инцидента в школе на Васильевском острове

Сегодня к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о том, что в одной из школ, расположенной на 5-й линии Васильевского острова, бегает ученик с арбалетом.
На место оперативно прибыли полицейские, которые установили, что 13-летний подросток пришел в школу и принес с собой пластмассовый детский арбалет, три стрелы, и противогаз. После чего подбежал к своей сверстнице и выстрелил ей в лицо из арбалета.
Девочку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали с травмой глаза.
В настоящее время подростка передали психологам для оказания помощи.
Как установили полицейские, мальчик в школе характеризуется положительно, семья полная и на учете в полиции не состоит.
По данному факту полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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