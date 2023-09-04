В Петербурге задержали мужчину за драку со стрельбой в продуктовом магазине

Вчера ночью около 00 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что в магазине в доме 11 по улице Сикейроса разбили бутылкой голову продавцу и слышна стрельба.

Прибывшие на место полицейские установили, что между 23-летним продавцом, гражданином одного из государств ближнего зарубежья и тремя посетителями произошел конфликт, в результате которого работника магазина ударили бутылкой по голове и выстрелили в него из ракетницы.

Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц.

По данному факту возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

3 сентября 2023 года по подозрению в совершении преступления полицейские задержали одного из участников конфликта, 38-летнего ранее судимого петербуржца.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Розыск соучастников преступления продолжается.