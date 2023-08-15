В Ленобласти конфликт дачников завершился стрельбой из пневматики

Вчера ночью около 00 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на дачном участке дома 5 по улице Брусничной в поселке Красносельское между соседями происходит конфликт со стрельбой.

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что произошла драка, в ходе которой 35-летний мужчина из пневматической винтовки выстрелил в 39-летнего хозяина соседнего участка, после чего до приезда полиции уехал в медучреждение фиксировать полученные в результате драки травмы.

Второй участник конфликта также обратился в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущен.

Полицейские изъяли пневматическую винтовку.

По факту инцидента проводится проверка.