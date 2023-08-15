ента новостей

13:07
Старая Ладога отмечает свое 1270-летие
12:56
В Ленобалсти у женщины украли два автомобиля и квадроцикл
12:33
В Ленобласти задержали подозреваемого в уличном грабеже
12:29
В Ленобласти конфликт дачников завершился стрельбой из пневматики
12:19
В Петербурге иномарка сбила 16-летнего подростка на скутере
12:09
В ДТП на КАД пострадал 9-летний ребенок
12:05
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-детнюю девочку на велосипеде
11:51
В Петербурге задержан подозреваемый в грабеже магазина
11:43
В Выборгском районе задержали ударившего ножом продавца арбузов
09:32
В Ленобласти полуторагодовалая девочка пострадала при падении из окна 1-го этажа
09:19
До 25 человек оказались в ловушке под обрушившимся храмом на севере Индии, из-за проливных дождей погиб по меньшей мере 41 человек
08:34
В Ленобласти в ДТП пострадали два подростка
08:30
Администрация Беглова закупит книги более чем на миллион рублей для «нужд города»
00:35
Заместитель председателя Заксобрания Николай Бондаренко проинспектировал школы и детские сады Приморского района
19:43
Ян Непомнящий забыл как выигрывать и выбыл в 1/8 финала Кубка мира в Баку: впервые в истории в четвертьфинал этого турнира не пробился ни один российский шахматист
18:35
В Петербурге пьяная женщина стреляла в полицейских через входную дверь квартиры
16:46
В Зеленогорске открыли новую досуговую площадку для жителей с ограничениями по здоровью
16:37
Симфонический концерт «Ennio Morricone. Professional» в Никольских рядах
16:23
В Ленобласти сотрудники ГИБДД провели мероприятие для детей из Донецкой Народной республики
14:15
Петербургское «Динамо» Дмитрия Белорукова разгромило в гостях новгородский «Электрон» со счётом 4:1
13:07
«Книжный поезд» из Петербурга встретили в Иркутске
12:38
В Петербурге пройдет фестиваль пляжного волейбола «Санкт-Петербург Комус Fest»
12:34
Выставка «Мусор в моих карманах»
12:21
В Невском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на самокате
12:16
В Невском районе задержали двоих нетрезвых мужчин пугавших прохожих «травматом»
12:10
В Петербурге охранник больницы задержан по подозрению в избиении человека
12:04
В Петербурге в торговом павильоне ножом ранили продавца фруктами
11:57
В Ленобалсти пьяный мужчина на мотодельтаплане совершил жесткую посадку и повредил дачный дом
11:34
В Ленобласти полицейские провели рейд по таксистам - нелегалам
10:31
Зарегистрироваться на российских сайтах теперь можно будет только при помощи отечественных сервисов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти конфликт дачников завершился стрельбой из пневматики

В Ленобласти конфликт дачников завершился стрельбой из пневматики

0
36
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полиция проводит проверку по факту дачного конфликта со стрельбой

Вчера ночью около 00 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на дачном участке дома 5 по улице Брусничной в поселке Красносельское между соседями происходит конфликт со стрельбой.
Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что произошла драка, в ходе которой 35-летний мужчина из пневматической винтовки выстрелил в 39-летнего хозяина соседнего участка, после чего до приезда полиции уехал в медучреждение фиксировать полученные в результате драки травмы.
Второй участник конфликта также обратился в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущен.
Полицейские изъяли пневматическую винтовку.
По факту инцидента проводится проверка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-12-2022, 13:19
В Калининском районе конфликт двух мужчин закончился стрельбой
18-04-2022, 16:29
В Ленобласти произошел конфликт водителей со стрельбой
11-06-2023, 12:05
В Невском районе после ДТП произошел конфликт со стрельбой
22-07-2023, 12:44
В Ленобласти дорожный конфликт завершился стрельбой из травмата
15-07-2023, 12:02
В Невском районе в ходе дорожного конфликта неизвестный выстрелил из травматического оружия в ногу своему оппоненту
6-06-2023, 10:13
В Красногвардейском районе дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата и дракой

Происшествия на дорогах

0
37
Сегодня, 12:19
В Петербурге иномарка сбила 16-летнего подростка на скутере
0
43
Сегодня, 12:09
В ДТП на КАД пострадал 9-летний ребенок
0
39
Сегодня, 12:05
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-детнюю девочку на велосипеде
0
63
Сегодня, 08:34
В Ленобласти в ДТП пострадали два подростка
Наверх