На стройплощадке в Мурино произошла массовая драка

Накануне утром около 11 часов 05 минут к полицейским всвеоложского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома 53 по Шоссе в Лаврики в городе Мурино Всеволожского района происходит драка.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что в 10:50 на территории строительной площадки в Мурино на Шоссе в Лаврики произошла драка между двумя группами, после чего большинство ее участников разбежались.

На месте происшествия задержаны трое в возрасте 18- 20 лет.

Все задержанные были доставлены в отдел полиции, опрошены и отпущены в качестве очевидцев.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.