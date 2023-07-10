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Питерец.ру » Происшествия » В массовом ДТП на ЗСД погибли два человека

В массовом ДТП на ЗСД погибли два человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на Западном скоростном диаметре 

Сегодня днем около 13 часов 10 минут на 33 километре ЗСД неустановленный водитель, управляя самосвалом «Shacman» совершил наезд на стоящий в крайнем правом ряду грузовой автомобиль «МАN», под управлением водителя, участвующего в выполнении дорожных работ. 

В результате столкновения «МАN» перевернулся на бок, а самосвал совершил столкновение с легковым автомобилем «Porsche»  под управлением 46-летнего водителя, после чего наехал на силовое ограждение, частично выехал на полосу встречного движения и также перевернулся на бок.

В результате ДТП оба водителя грузовых автомобилей от полученных телесных повреждений скончалась на месте, водитель автомобиля «Porsche» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали происшествия и личности погибших.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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