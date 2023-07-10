В массовом ДТП на ЗСД погибли два человека

Сегодня днем около 13 часов 10 минут на 33 километре ЗСД неустановленный водитель, управляя самосвалом «Shacman» совершил наезд на стоящий в крайнем правом ряду грузовой автомобиль «МАN», под управлением водителя, участвующего в выполнении дорожных работ.

В результате столкновения «МАN» перевернулся на бок, а самосвал совершил столкновение с легковым автомобилем «Porsche» под управлением 46-летнего водителя, после чего наехал на силовое ограждение, частично выехал на полосу встречного движения и также перевернулся на бок.

В результате ДТП оба водителя грузовых автомобилей от полученных телесных повреждений скончалась на месте, водитель автомобиля «Porsche» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали происшествия и личности погибших.