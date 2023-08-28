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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти иномарка врезалась в отбойник на трассе, погибли два человека

В Ленобалсти иномарка врезалась в отбойник на трассе, погибли два человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 46 километре автодороги «СПб-Псков» в Гатчинском районе Ленобласти

Сегодня ранним утром около 06 часов 30 минут на 46 километре трассы «С-Петербург-Псков» в Гатчинском районе Ленинградской области 25-летний водитель, управляя автомобилем «Renault Symbol», по неустановленным причинам не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение слева с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель, а также 30-летняя пассажирка, от полученных травм скончались на месте происшествия.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
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