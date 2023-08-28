В Ленобалсти иномарка врезалась в отбойник на трассе, погибли два человека

Сегодня ранним утром около 06 часов 30 минут на 46 километре трассы «С-Петербург-Псков» в Гатчинском районе Ленинградской области 25-летний водитель, управляя автомобилем «Renault Symbol», по неустановленным причинам не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение слева с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель, а также 30-летняя пассажирка, от полученных травм скончались на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.