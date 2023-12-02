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Питерец.ру » Происшествия » В Подпорожском районе водитель «Шевроле Нива» погиб вылетев в кювет

В Подпорожском районе водитель «Шевроле Нива» погиб вылетев в кювет

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП в Подпорожском районе Ленобласти

Сегодня, 2 декабря 2023 года около 11 часов 25 минут в Подпорожском районе Ленинградской области, на 11 км дороги «подъезд к деревне Аверкиевская», 59-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», по неустановленной причине совершил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте происшествия.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район ДТП
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