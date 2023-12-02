В Подпорожском районе водитель «Шевроле Нива» погиб вылетев в кювет

Сегодня, 2 декабря 2023 года около 11 часов 25 минут в Подпорожском районе Ленинградской области, на 11 км дороги «подъезд к деревне Аверкиевская», 59-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», по неустановленной причине совершил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте происшествия.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.